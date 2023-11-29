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Зависимость футболиста-миллионера оставила его родителей без крова

rus.postimees.ee
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Адам Глоушек.
Адам Глоушек. Фото: Steven Mohr via www.imago-images.de

Родители чешского футболиста Адама Глоушека, который за долгие годы задолжал кредиторам и бывшим одноклубникам почти миллион евро, получили плохие новости. Из-за финансовых проблем, связанных с пристрастием сына к азартным играм, их дом пойдет с молотка.

Путь Глоушека, в 2016-2019 годах трижды становившегося чемпионом Польши в рядах варшавской «Легии», мало отличался от пути других должников, страдающих лудоманией. Долги копились на протяжении нескольких лет, и чтобы погасить предыдущие, 34-летний мужчина постоянно занимал новые суммы.

Хотя многие кредиторы были готовы спокойно ждать своих денег, его бывший одноклубник Ондрей Целустка пошел другим путем - поскольку Глоушек в качестве залога по кредиту в размере 280 000 евро обозначил дом своих родителей в Северной Чехии. Он вырос в этом доме, там же до сих пор живут и его родители.

Теперь и мать и отец остались без крыши над головой.

«Управляющий предлагает продать земельный участок, расположенный на кадастровой территории Семилы, вместе со зданием», - говорится в утвержденном судом документе.

Самые большие долги полузащитника Глоушека, который восемь раз представлял сборную Чехии, связаны со ставками. Дом родителей выставлялся на продажу еще год назад, но в последний момент сдвинулись с мертвой точки.

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