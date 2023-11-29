Зависимость футболиста-миллионера оставила его родителей без крова

Путь Глоушека, в 2016-2019 годах трижды становившегося чемпионом Польши в рядах варшавской «Легии», мало отличался от пути других должников, страдающих лудоманией. Долги копились на протяжении нескольких лет, и чтобы погасить предыдущие, 34-летний мужчина постоянно занимал новые суммы.

Хотя многие кредиторы были готовы спокойно ждать своих денег, его бывший одноклубник Ондрей Целустка пошел другим путем - поскольку Глоушек в качестве залога по кредиту в размере 280 000 евро обозначил дом своих родителей в Северной Чехии. Он вырос в этом доме, там же до сих пор живут и его родители.

Теперь и мать и отец остались без крыши над головой.

«Управляющий предлагает продать земельный участок, расположенный на кадастровой территории Семилы, вместе со зданием», - говорится в утвержденном судом документе.