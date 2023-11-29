Прокуратура предъявила депутату Рийгикогу от EKRE обвинение в мошенничестве

Согласно обвинению, Керт Кинго представила в Рийгикогу к оплате счета адвокатской фирмы, в которых были указаны различные консультационные услуги, связанные с работой члена Рийгикогу, которые на самом деле адвокатская фирма Керт Кинго в связи с его работой в Рийгикогу не оказывала. Обвинение утверждает, что Керт Кинго использовала поддельные счета для того, чтобы Рийгикогу оплатил расходы на юридическую помощь, не связанные с работой в Рийгикогу. В подделке счетов обвиняется адвокат Мартин Траат, который, согласно обвинению, позволил в своем бюро написать на счетах данные, не соответствующие действительности, по указанию Керт Кинго.

Согласно обвинению, и Керт Кинго, и Мартин Траат знали, что такие услуги на самом деле в связи с работой члена Рийгикогу не оказывались. Обвинение утверждает, что на самом деле адвокатская фирма оказывала услуги сторонним лицам, но счета за оказанные услуги были оплачены Керт Кинго, согласно обвинению, за счет компенсационных выплат члена Рийгикогу. Согласно обвинению, обвиняемые, злоупотребляя компенсационными выплатами, нанесли ущерб в размере 8271 евро.

По оценке прокуратуры, собранных доказательств достаточно, чтобы предоставить суду возможность рассмотрения вопроса о виновности. В Эстонии правосудие осуществляет суд, и передача уголовного дела в суд дает суду возможность после оценки доказательств вынести справедливое решение.