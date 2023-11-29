В социальных сетях распространяются видео крупного пожара в промышленной зоне на северо-востоке от Москвы.
В промышленном районе рядом с Москвой произошел огромный пожар, российские СМИ сообщили об атаке беспилотников
Промышленные здания в городе Ярославле, расположенном почти в 250 километрах от российской столицы, охвачены пламенем. По данным местных источников, горит склад.
#RussiaOnFire— LX (@LXSummer1) November 29, 2023
Yaroslavl, Russia ❗
Big Black Bavovna 🔥🔥🔥💨🤌
Today a huge column of dark smoke rises 💨🤌 over Yaroslavl. A building in an industrial zone at Oktyabrya Avenue caught fire. There were pops, a crackling sounds, local media reported. The flame is gaining momentum.… pic.twitter.com/rZRCGkD49N
Утром ТАСС сообщил, что сегодня российской армии удалось предотвратить атаку беспилотников на российскую столицу.