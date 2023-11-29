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В промышленном районе рядом с Москвой произошел огромный пожар, российские СМИ сообщили об атаке беспилотников

Postimees
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В начале ноября в Бурятии загорелся торговый центр.
В начале ноября в Бурятии загорелся торговый центр. Фото: Venemaa päästeteenistus / IMAGO / SCANPIX

В социальных сетях распространяются видео крупного пожара в промышленной зоне на северо-востоке от Москвы.

Промышленные здания в городе Ярославле, расположенном почти в 250 километрах от российской столицы, охвачены пламенем. По данным местных источников, горит склад.

Утром ТАСС сообщил, что сегодня российской армии удалось предотвратить атаку беспилотников на российскую столицу.

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