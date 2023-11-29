Бывший эстонский наркоторговец Александр Башкиров переехал в Финляндию и избежал контроля за поведением

«Поскольку не установлено, что Башкиров имеет постоянное место жительства в Эстонии, юридические требования по применению контроля за поведением после отбытия наказания не выполнимы», - отметил Госсуд, установивший, что так как контроль за поведением после вынесения приговора в отношении Башкирова в любом случае исключен, а окружной суд не будет иметь возможности принятия решения в случае повторного рассмотрения дела, нет и существенных оснований для направления дела на новое рассмотрение в окружной суд.

В июле 2017 года Вируский уездный суд признал Александра Башкирова виновным в причастности к преступному сообществу и в незаконном обороте большого количества наркотиков и приговорил его по совокупности почти к десяти годам лишения свободы. Началом отбывания приговора считается 13 июня 2013 года, когда Башкирова задержали.

6 апреля этого года Вируская тюрьма подала в суд материалы для применения к Башкирову контроля за поведением после отбытия наказания. 25 апреля Вируский уездный суд приговорил Башкирова к одному году контроля за поведением после отбытия наказания.

Постановление было оспорено Башкировым, который просил не применять контроль. 29 мая Тартуский окружной суд отклонил жалобу как необоснованную. Постановление окружного суда было оспорено в Госсуде адвокатом Башкирова, который потребовал его отмены, поскольку Башкиров живет и работает в Финляндии.

Александр Башкиров был членом преступной организации с конца 2012 года по июнь 2013 года.