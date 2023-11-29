Мошенники запугивают жителей Эстонии: «Кто-то из России хочет вас взломать!»

К стражам порядка обратилась 70-летняя женщина, которой якобы ранее позвонили из полиции. По телефону ей сказали, что кто-то пытается сделать с ее счета перевод в Россию. Чтобы избежать неприятностей, жертве предложили перевести деньги на более безопасный счет.