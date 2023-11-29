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Мошенники запугивают жителей Эстонии: «Кто-то из России хочет вас взломать!»

rus.postimees.ee
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Интернет-банк.
Интернет-банк. Фото: Laura Oks.

Во вторник в Пыхьяскую префектуру обратилась 70-летняя женщина, которая доверилась мошенникам, рассказавшим ей небылицу, и лишилась почти 7000 евро.

К стражам порядка обратилась 70-летняя женщина, которой якобы ранее позвонили из полиции. По телефону ей сказали, что кто-то пытается  сделать с ее счета перевод в Россию. Чтобы избежать неприятностей, жертве предложили перевести деньги на более безопасный счет.

Согласно полученному указанию, жительница Эстонии назвала мошеннику свой личный код, вошла в интернет-банк и с помощью ПИН-кодов подтвердила произведенные там операции. В итоге она осталась без 6800 евро.

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