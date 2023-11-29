Пару недель назад Спасательный департамент проверял в домах дымовые датчики. Хотя этот спасающий жизни прибор является обязательным уже 14 лет, во многих домах его по-прежнему нет. Это подтверждает и недавний случай в Пярнумаа.
В ноябре в пожарах погибло столько же человек, сколько за три предшествующих месяца
22 ноября в 21:07 в Спасательный департамент поступил звонок от обеспокоенных людей, которые почувствовали из соседней квартиры запах дыма. Выяснилось, что в Пярну в доме на улице Уус-Сауга мужчина готовил еду на неисправной электроплите и уснул. Спасатели проветрили помещения и подъезд. Дымового датчика в квартире не было.
Каковы результаты проверки, проведенной Спасательным департаментом в домах жителей Эстонии? За неделю были проверены дымовые датчики в 5438 домах - из них в 919 отсутствовал исправный датчик, а в 417 домах его и вовсе не было. Заведующая отделом надзора за безопасностью Спасательного департамента Марет Раннала отметила, что получен хороший обзор использования дымовых датчиков в жилых помещениях.
«Весьма печально, что если сегодня произойдет пожар, почти в четверти домов Эстонии дымовой датчик не сообщит об этом, потому что его просто нет или он не работает, – сказала Раннала. – Благодарю тех, кто потрудился проверить свои датчики».
Также Раннала хвалит тех, кто беспокоился за своих соседей и помог им правильно установить спасающее жизнь устройство или проверить его. «Мы продолжим такое заботливое отношение и надеемся, что вскоре датчики будут во всех домохозяйствах. Общими усилиями мы повысим безопасность Эстонии», - сказала Раннала.
В ходе упрощенного производства инспекторы могут назначить нарушителям штраф в размере до 40 евро. Однако целью было не облегчить кошельки семей, а добиться того, чтобы у всех был дома исправный и правильно установленный дымовой датчик. По словам Раннала, штрафовали только за отсутствие датчика.
Причины отсутствия датчика приводились разные. Например, люди оправдывались, что забыли, датчика не было в магазине или они вообще не знали, что он обязательный. Однако в каждом доме должен быть как минимум один исправный дымовой датчик, а еще лучше, если он будет на каждом этаже или даже в каждой комнате.
По данным Спасательного департамента, в этом году в пожарах погибли 33 человека, в домах большинства из них не было дымового датчика.
По словам главы подразделения частных клиентов G4S Тармо Пярьяла, Спасательный департамент через СМИ отправил обществу сильный сигнал, в котором подчеркивал и риск получить штраф, в результате чего интерес к датчикам дыма и угарного газа заметно возрос. «Во время этой кампании Спасательного департамента было заключено почти в пять раз больше договоров о датчике дыма и угарного газа Nublu, чем обычно. В предыдущие годы, когда при подобных кампаниях не говорилось про штрафы, интерес был существенно меньше», - сообщил он.
Пярьяла отметил, что похожий рост спроса отмечался и после каких-либо трагических несчастных случаев, когда погибали несколько человек или несчастный случай происходил с подростками или детьми. «В этот раз для того, чтобы общество забило тревогу, потребовалась не чья-то гибель, а мощный посыл Спасательного департамента, что за отсутствие датчика грозит штраф, и это отлично сработало», - похвалил Пярьяла кампанию Спасательного департамента.
Пярьяла добавил, что подобный призыв имеет более широкое воздействие: кто-то купит свой первый датчик, кто-то поменяет имеющийся или установит дополнительный. Некоторые могут вспомнить, что не хватает еще и датчика угарного газа, или решат повысить безопасность дома, купив огнетушитель. Дымовой датчик – как светоотражатель: маленькая вещица, которая может спасти жизнь. Это первый шаг, который хозяин или хозяйка может сделать для безопасности своего дома.
Менеджер по персоналу и коммуникации TAMREX Диана Кармо констатировала, что после рейда Спасательного департамента продажи дымовых датчиков значительно возросли. Несколько вырос и спрос на датчики угарного газа и огнетушители.
«Такие акции Спасательного департамента достойны похвалы, поскольку они снова выводят важность пожарной безопасности домов на повестку дня. После каждой такой кампании дома в Эстонии становятся все более пожаробезопасными, - сказала Кармо. - Тысячи новых дымовых датчиков отправились из магазина в дома и теперь выполняют там свою работу».
В случае пожара каждая секунда имеет критическое значение. Так что стоит помнить, что локальный датчик издает сигнал и может обратить ваше внимание на плиту, когда вы дома. А если вам вдруг станет плохо или вы находитесь не дома, вашу жизнь, имущество и ваше домашнее животное спасет только умный датчик, который передает сигнал тревоги тем, кто на него отреагирует.