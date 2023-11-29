В ноябре в пожарах погибло столько же человек, сколько за три предшествующих месяца

22 ноября в 21:07 в Спасательный департамент поступил звонок от обеспокоенных людей, которые почувствовали из соседней квартиры запах дыма. Выяснилось, что в Пярну в доме на улице Уус-Сауга мужчина готовил еду на неисправной электроплите и уснул. Спасатели проветрили помещения и подъезд. Дымового датчика в квартире не было.

Каковы результаты проверки, проведенной Спасательным департаментом в домах жителей Эстонии? За неделю были проверены дымовые датчики в 5438 домах - из них в 919 отсутствовал исправный датчик, а в 417 домах его и вовсе не было. Заведующая отделом надзора за безопасностью Спасательного департамента Марет Раннала отметила, что получен хороший обзор использования дымовых датчиков в жилых помещениях.

«Весьма печально, что если сегодня произойдет пожар, почти в четверти домов Эстонии дымовой датчик не сообщит об этом, потому что его просто нет или он не работает, – сказала Раннала. – Благодарю тех, кто потрудился проверить свои датчики».

Также Раннала хвалит тех, кто беспокоился за своих соседей и помог им правильно установить спасающее жизнь устройство или проверить его. «Мы продолжим такое заботливое отношение и надеемся, что вскоре датчики будут во всех домохозяйствах. Общими усилиями мы повысим безопасность Эстонии», - сказала Раннала.