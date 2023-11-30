Молодая мама – посетителям Lidl: за что вы наказываете меня и моего ребенка?

Сразу отмечу, что Lidl – ближайший к нашему доме продуктовый магазин. Когда ты одна дома с полуторагодовалым ребенком, не хочется тратить время на разъезды по другим магазинам.

Так случилось, что мой сын очень полюбил брать в магазинах тележки, предназначенные для малышей. У него прямо глаза горят от того, что он может помогать мне делать покупки и катать по торговому залу, например, пакет молока, йогурт и творожный срок.

И если во всех прочих торговых сетях нам без особых проблем удается найти эту детскую тележку, то перед отправкой в Lidl меня уже начинает трясти, так как я не хочу в очередной раз становиться свидетелем истерики моего ребенка, которому не досталось этой самой тележки, потому что взрослые дяди и тети внезапно решили вспомнить детство и разбрелись с ними по магазину.

Неуважаемые взрослые, если у вас нет с собой монетки, чтобы взять большую тележку, почему вы не пользуетесь корзинками на колесиках? За что вы наказываете меня и моего ребенка? Я хочу спокойно купить продукты, а мой малыш – поиграть во взрослого. Он обожает помогать маме делать покупки, это способствует социализации и его развитию. Почему вы лишаете его положительных эмоций?