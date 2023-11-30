Молодая мама – посетителям Lidl: за что вы наказываете меня и моего ребенка?

Почти каждое мое посещение магазина Lidl заканчивается приемом успокоительного. И все благодаря другим посетителям, которые даже не понимают моих страданий, пишет мама маленького ребенка Алина Иванова.
Сразу отмечу, что Lidl – ближайший к нашему доме продуктовый магазин. Когда ты одна дома с полуторагодовалым ребенком, не хочется тратить время на разъезды по другим магазинам.
Так случилось, что мой сын очень полюбил брать в магазинах тележки, предназначенные для малышей. У него прямо глаза горят от того, что он может помогать мне делать покупки и катать по торговому залу, например, пакет молока, йогурт и творожный срок.
И если во всех прочих торговых сетях нам без особых проблем удается найти эту детскую тележку, то перед отправкой в Lidl меня уже начинает трясти, так как я не хочу в очередной раз становиться свидетелем истерики моего ребенка, которому не досталось этой самой тележки, потому что взрослые дяди и тети внезапно решили вспомнить детство и разбрелись с ними по магазину.
Неуважаемые взрослые, если у вас нет с собой монетки, чтобы взять большую тележку, почему вы не пользуетесь корзинками на колесиках? За что вы наказываете меня и моего ребенка? Я хочу спокойно купить продукты, а мой малыш – поиграть во взрослого. Он обожает помогать маме делать покупки, это способствует социализации и его развитию. Почему вы лишаете его положительных эмоций?
Однажды у меня было игривое настроение и зачем-то угораздило поинтересоваться у молодого мужчины, почему он взял предназначенную для детей тележку, а не воспользовался большой или хотя бы синей пластиковой корзинкой, оснащенной колесиками. В ответ я лишь услышала, что мозгов у меня слишком много, раз такой ерундой занимаюсь, а если что-то не нравится, могу отправиться в другой магазин. Все это происходило на глазах моего сына. А о случае, когда женщина оттолкнула моего ребенка и забрала у него эту самую тележку, я и говорить не хочу... В тот день я почти утратила веру в человечество.
Я пыталась найти объяснение этому феномену, но так и не смогла. Почему во всех других магазинах взрослые люди даже не смотрят в сторону этих крошечных тележек, а Lidl как будто притягивает таких вот странных личностей.
Люди, вам действительно так необходимы эти детские тележки? Если вам по какой-то причине не подходят имеющиеся тележки и корзинки, складывайте товары в сумки и пакеты, а потом выкладывайте их на ленту. Злой дядя охранник ничего вам за это не сделает. Если, конечно, вы не решите уйти из магазина, не заплатив за покупки.
Всем тем, что считает, что проблема высосана из пальца, я бы хотела напомнить, что все в нашей жизни складывается из таких вот мелочей. Также это вопрос воспитания и культуры.
Поступайте с людьми так, как вы хотите, чтобы они поступали с вами.