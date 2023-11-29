«Мы в тупике»: Мартин Хельме призвал провести внеочередные выборы

«Отдельно следует подчеркнуть, что причину обструкции в Рийгикогу нельзя рассматривать в политике правительства по увязыванию беспрецедентного количества законопроектов с доверием. Обструкция в Рийгикогу сама по себе является следствием неверной политики, следствием применения тарана нелегитимного по сути дела правительства и его политики. Попирая эстонскую демократию, сегодняшняя либеральная коалиция выбрала путь, неизбежным результатом которого и является обструкция», – заявил он.

Хельме добавил, что у него нет никакой возможности присоединиться к предложению лидера Центристской партии Михаила Кылварта о том, чтобы оппозиция отказалась от нынешнего изматывания правительства полностью легальными и демократическими парламентскими методами.

«Скорее, я должен еще раз заявить, что сегодняшняя политическая ситуация в Эстонии настолько зашла в тупик, что выход видится, прежде всего, в новых выборах – в предоставлении высшей власти, то есть народу, возможности совершения политического рестарта. Внеочередные выборы не являются подрывом или разрушением демократии и Конституции, а как раз наоборот – внеочередные выборы одновременно станут конституционным решением, которое укрепит демократию и будет содействовать ее развитию», – заверил Хельме.

Хельме подчеркнул, что внеочередные выборы являются полностью европейским по духу решением. «Недавние выборы в Нидерландах были преждевременными. В Португалии внеочередные выборы пройдут в марте чуть более чем через год после предыдущих выборов, которые также были внеочередными. Последние всеобщие выборы в Италии и Испании также были преждевременными», – добавил он.