В среду председатель EKRE Мартин Хельме обратился к лидерам политических партий Эстонии с письмом, в котором отметил, что не только автоналог, но и все уже принятые Рийгикогу или еще планируемые повышения налогов должны быть отозваны и отменены. Также, по его мнению, для выхода из тупика необходимы внеочередные выборы.
«Мы в тупике»: Мартин Хельме призвал провести внеочередные выборы
«Необходимо отозвать повышение всех сборов и пошлин. Лавина повышения налогов игнорирует тот простой принцип управления экономикой, согласно которому в условиях кризиса государство не повышает налоги, не ухудшает и без того тяжелое положение жителей и не осложняет жизнь предприятиям. Чтобы сбалансировать бюджет, необходимо пересмотреть те пункты раздела расходов, которые не получили мандата на выборах, в которых нет необходимости и которые не несут пользы народу Эстонии», – констатировал Хельме.
По его словам, в ближайшие годы следует отложить, прежде всего, инвестиции по проекту Rail Baltica, как и требующий чистых затрат в миллиарды евро переход энергосистемы на возобновляемые источники энергии – процесс, в конце которого нам достанется стабильно более дорогая и менее качественная электроэнергия. Кроме того, следует отложить или вообще отменить реформу подоходного налога в той форме, которая сейчас планируется.
«Без отмены раскалывающего общество, извращенно трактующего брак, закона, нельзя ожидать снижения конфронтации в обществе. Наше компромиссное предложение – вынести вопрос государственного признания однополых отношений на референдум, чтобы окончательное решение могла принять высшая власть. Государственная цензура и контроль над сознанием путем криминализации свободы мнений с помощью так называемого закона о разжигании ненависти должны быть навсегда исключены из повестки дня из-за очевидной неконституционности такого закона», – также отметил он.
В письме Хельме поднял и вопрос прекращения электронных выборов и сообщил, что в ситуации, когда почти сорок процентов избирателей не верят или не доверяют такому методу выборов, трудно говорить о легитимной государственной власти, уменьшении отчуждения между народом и властью, функционировании основных принципов демократии и фактическом соблюдении предусмотренной Конституцией процедуры выборов.
«Отдельно следует подчеркнуть, что причину обструкции в Рийгикогу нельзя рассматривать в политике правительства по увязыванию беспрецедентного количества законопроектов с доверием. Обструкция в Рийгикогу сама по себе является следствием неверной политики, следствием применения тарана нелегитимного по сути дела правительства и его политики. Попирая эстонскую демократию, сегодняшняя либеральная коалиция выбрала путь, неизбежным результатом которого и является обструкция», – заявил он.
Хельме добавил, что у него нет никакой возможности присоединиться к предложению лидера Центристской партии Михаила Кылварта о том, чтобы оппозиция отказалась от нынешнего изматывания правительства полностью легальными и демократическими парламентскими методами.
«Скорее, я должен еще раз заявить, что сегодняшняя политическая ситуация в Эстонии настолько зашла в тупик, что выход видится, прежде всего, в новых выборах – в предоставлении высшей власти, то есть народу, возможности совершения политического рестарта. Внеочередные выборы не являются подрывом или разрушением демократии и Конституции, а как раз наоборот – внеочередные выборы одновременно станут конституционным решением, которое укрепит демократию и будет содействовать ее развитию», – заверил Хельме.
Хельме подчеркнул, что внеочередные выборы являются полностью европейским по духу решением. «Недавние выборы в Нидерландах были преждевременными. В Португалии внеочередные выборы пройдут в марте чуть более чем через год после предыдущих выборов, которые также были внеочередными. Последние всеобщие выборы в Италии и Испании также были преждевременными», – добавил он.
«В ситуации, когда две крупнейшие политические партии в правительстве после выборов потеряли больше половины своей поддержки, а две оппозиционные партии значительно свою поддержку увеличили, мы не можем говорить о народном представительстве, отражающем реальные политические предпочтения народа. Легитимность Рийгикогу под большим, чем когда-либо прежде, вопросом. Все политические партии должны быть заинтересованы в решении этой проблемы, и демократическое решение – в обращении к избирателям», – сказал Хельме.