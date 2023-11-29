Фото ⟩ В Ласнамяэ построят деревянный центр по обращению с отходами

По словам вице-мэра Йоозепа Вимма, центр по обращению с отходами на улице Пунане станет образцом для всех последующих.

«Мы проводим реорганизацию нынешних станций по приему отходов, однако очевидно, что необходимо сделать их услуги более доступными для горожан. Поэтому мы начали создавать новые центры по обращению с отходами. В Ласнамяэ появится первый центр по обращению с отходами нового поколения, образцом для создания которого послужили скандинавские страны, при его строительстве будут применены принципы экономики замкнутого цикла. Это означает, что будет задействовано как можно больше деревянных конструкций и материалов повторного использования», – отметил Вимм.

В центре по обращению с отходами, помимо приема отходов, также будут доступны услуги ремонтных мастерских, учебные классы и помещения для вещей, направленных на повторное использование, чтобы горожане под руководством специалистов могли отремонтировать свои вещи или переделать их, использовав привезенные на станцию материалы.