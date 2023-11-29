ИЗМЕНЕНИЯ ⟩ Новый законопроект об автоналоге увеличит регистрационный сбор для старых автомобилей

Сегодня министр финансов Март Вырклаэв (Партия реформ) внес в правительство новый законопроект об автоналоге, согласно которому плата за регистрацию автомобиля, возраст которого составляет до трех лет, будет ниже, чем планировалось ранее. По мнению министра, люди могут заменить свои загрязняющие окружающую среду автомобили более новыми.