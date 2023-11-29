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ИЗМЕНЕНИЯ ⟩ Новый законопроект об автоналоге увеличит регистрационный сбор для старых автомобилей

Эркки Эрилайд
, журналист
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Новая версия автоналога больше учитывает цели защиты окружающей среды и должна стимулировать покупку новых и менее загрязняющих окружающую среду автомобилей.
Новая версия автоналога больше учитывает цели защиты окружающей среды и должна стимулировать покупку новых и менее загрязняющих окружающую среду автомобилей. Фото: Sergei Trofimov

В Министерстве финансов подготовили законопроект нового налога на автомобили: теперь возраст автомобиля учитывается в меньшей степени, чем прежде. Одновременно рассматривается вопрос о льготах для людей с ограниченными возможностями.

Сегодня министр финансов Март Вырклаэв (Партия реформ) внес в правительство новый законопроект об автоналоге, согласно которому плата за регистрацию автомобиля, возраст которого составляет до трех лет, будет ниже, чем планировалось ранее. По мнению министра, люди могут заменить свои загрязняющие окружающую среду автомобили более новыми.

Это изменение слегка облегчит жизнь и владельцам чуть более старых автомобилей. Например, к регистрационному сбору за пятилетнюю Toyota RAV4 ранее применялся возрастной коэффициент 0,91. Однако согласно новому законопроекту он составит 0,73. При поддержке изменения регистрация RAV4 будет стоить 2587 евро вместо 3225 евро.

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