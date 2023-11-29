Исследование: все больше работодателей предлагает возможность удаленной работы

16% работодателей, участвовавших в опросе, заявили, что удаленная работа в их компании невозможна из-за характера работы, а 6% сказали, что даже если работа позволяет, они не предлагают возможность удаленной работы ее своим сотрудникам.

По словам Грете Адлер, руководителя рекрутингового агентства CVKeskus.ee, гибкий график работы и удаленная работа - востребованные преимущества на рынке труда, и упоминание их в предложение о работе в среднем удваивает число соискателей.

«В компании Elisa большая часть сотрудников работает удаленно, и только 20-25% сотрудников ходят в офис в течение недели», - поделилась своим опытом Кайя Теэмяги, менеджер по персоналу компании Elisa. Она добавила, что необходимо учитывать желание людей самостоятельно определять время и место работы, так как это лучший способ добиться наилучших результатов.

По мнению Теэмяги, компаниям необходимо иметь общее представление о том, как организована удаленная работа, но при этом следует отказаться от идеи, что в офисной работе достижение целей зависит от физического присутствия на месте.

В основном используется гибридная модель работы

«Результаты опроса показывают, что лишь меньшинство сотрудников полностью используют удаленную работу и что гибкий график работы в основном означает гибридную модель работы», - объясняет Адлер.

Чуть более половины организаций, допускающих гибкий график работы, согласовали правила удаленной работы - например, четверть работодателей согласовали со своими сотрудниками дни, когда они должны находиться в офисе. С другой стороны, 45% работодателей, предлагающих удаленную работу, заявили, что режим работы свободный, то есть сотрудник сам решает, где ему работать.

По словам работодателей, каждый десятый сотрудник работает удаленно каждый день, каждый третий - несколько раз в неделю, 6% - раз в неделю, остальные - реже. То есть менее половины сотрудников в Эстонии, имеющих возможность работать удаленно, пользуются этим благом.