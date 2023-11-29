ИМЕЙТЕ В ВИДУ ⟩ Быстрее сдают внаем квартиры, где разрешено держать домашних животных

Найдите ответственного владельца домашнего животного

Каждый владелец домашнего животного знает, что уход за ним требует чувства долга. «Если ты заботишься о животном, то должен быть добросовестным, терпеливым и брать на себя ответственность за кого-то еще, кроме самого себя, – отметил Мартин Матсберг. – Увидев ухоженную собаку или кошку, у которых хорошие отношения со своим хозяином, нельзя сразу заключить, что животное хорошо ведет себя даже когда семьи нет рядом или когда животное испытывает стресс, но вы, безусловно, можете сделать выводы о чувстве ответственности владельца».

Попросите CV питомца

«Может показаться забавным, но у некоторых современных домашних любимцев помимо аккаунта в Instagram есть еще и собственное CV», - сказал руководитель по маркетингу Kinnisvara24.

Это очень удобно для арендодателя – такая сводная информация дает хорошее представление о животном. По словам Матсберга, в CV питомца указывают сведения о породе, характеристиках, результатах дрессировки и выставок, а также прилагают ветеринарные сертификаты. Сюда также можно добавить фотографию и указать любимые занятия. При поиске арендной квартиры было бы полезно указать рекомендации владельца предыдущего съемного жилья.

Подробная информация о питомце дает арендодателю уверенность в том, что животное будет вести себя хорошо. «Вы также заметите поведение владельца домашнего животного: если он не хочет собирать информацию о питомце, вероятно, ваша собственность его тоже не слишком интересует», - добавил Матсберг.

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