Нигер отменил закон по борьбе с нелегальной миграцией. В Европе опасаются новой волны мигрантов

«Я очень сожалею об этом решении и очень обеспокоена его последствиями, – сказала она. – Существует огромный риск, что это приведет к новым смертям в пустыне, и это самое тревожное. Но это также, вероятно, будет означать, что больше людей будет прибывать, например, в Ливию, а затем, возможно, также попытается пересечь Средиземное море, чтобы попасть в ЕС».

По словам Юханссон, сотрудничество ЕС с Нигером в области миграции (за исключением одной программы ООН по эвакуации беженцев из Ливии для переселения в Тунис) сейчас прекратилось.

Хамаду Адаму Сули и Ильва Йоханссон Фото: Getty Images

Ульф Лессинг, руководитель региональной программы по Сахелю в Фонде Конрада Аденауэра, считает сложившуюся ситуацию «позором для ЕС».

«Германия, Италия и другие страны были обеспокоены тем, что хунта может отменить миграционный пакт, и поэтому хотели вступить с ней в переговоры, – говорит Лессинг, – но они не осмелились проигнорировать опасения Франции».

Отмена закона в Нигере может иметь драматические последствия для Европы. «Миграция через Нигер в Ливию теперь снова резко возрастет, – говорит Лессинг, – Россия активно добивается расположения новых правителей – как в Мали и Буркина-Фасо – и пользуется нерешительностью Европы».