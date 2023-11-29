Очередные российские спортсмены подумывают о смене гражданства

Российские фигуристы Аннабель Морозова и Игорь Еременко рассматривают возможность смены спортивного гражданства, планируя участвовать в международных соревнованиях под французским флагом.
Танцевальный дуэт прекратил сотрудничество с нынешним тренером и планирует начать тренировки в США под руководством Николая Морозова, отца Аннабель Морозовой, сообщает РИА Новости Спорт.
Морозова и Еременко только недавно начали вместе тренироваться и соревноваться, а поскольку Морозова родилась в США, их отъезд из России выглядит логичным решением. Ни один из них не прошел квалификацию на титульные соревнования, но более опытный 26-летний Еременко ранее выигрывал медали на юниорском чемпионате мира.
После развязанной Россией полномасштабной войны в Украине ее спортсменам стало сложно выступать на международных соревнованиях. Хотя в некоторых видах спорта уже более полутора лет смягчены правила участия для россиян, в фигурном катании представители РФ по-прежнему не могут выступать на крупных соревнованиях.