Очередные российские спортсмены подумывают о смене гражданства

Танцевальный дуэт прекратил сотрудничество с нынешним тренером и планирует начать тренировки в США под руководством Николая Морозова, отца Аннабель Морозовой, сообщает РИА Новости Спорт.

Морозова и Еременко только недавно начали вместе тренироваться и соревноваться, а поскольку Морозова родилась в США, их отъезд из России выглядит логичным решением. Ни один из них не прошел квалификацию на титульные соревнования, но более опытный 26-летний Еременко ранее выигрывал медали на юниорском чемпионате мира.