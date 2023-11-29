Лыжная трасса на тропе здоровья болота Ыйсмяэ ждет любителей активного отдыха

Классическая лыжная трасса проходит по краю тропы, и ее просят использовать по назначению. Для прогулок стоит предпочесть другую сторону тропы, а середину оставить для катания на лыжах в свободном стиле. Тропа достаточно широкая, чтобы на ней поместились как лыжники, так и просто любители активного досуга.