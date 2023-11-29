Лыжная трасса на тропе здоровья болота Ыйсмяэ ждет любителей активного отдыха

Проложенная на тропе здоровья болота Ыйсмяэ лыжная трасса ждет любителей активного отдыха. Обильные снегопады в последние дни позволили впервые в этот зимний сезон проложить на тропе здоровья болота Ыйсмяэ лыжную трассу.
Классическая лыжная трасса проходит по краю тропы, и ее просят использовать по назначению. Для прогулок стоит предпочесть другую сторону тропы, а середину оставить для катания на лыжах в свободном стиле. Тропа достаточно широкая, чтобы на ней поместились как лыжники, так и просто любители активного досуга.
Лыжную трассу на тропе здоровья болота Ыйсмяэ обслуживает Таллиннский департамент культуры и спорта в сотрудничестве с целевым учреждением «Эстонские тропы здоровья». Лыжные трассы открыты и обслуживаются, пока держится подходящая погода. Болото Ыйсмяэ находится между Вабаыхумуузеуми теэ и Раннамыйза теэ. По обеим сторонам тропы здоровья находится парковка.