К СТОЛУ ⟩ В Пыльтсамаа стартовало капустное ралли

Несмотря на то, что рождественскую капусту на прилавках магазинов можно найти круглый год, по традиции, особенно хорошо это излюбленное блюдо продается в преддверии зимних праздников. В этом году завод Orkla Eesti в Пыльтсамаа законсервирует около 600 тонн капусты – на треть больше, чем в прошлом. В отличие от многих других продуктов, которые завод также производит на экспорт, консервированную капусту в полном объеме съедают в Эстонии.
Основная работа по производству консервированной капусты началась в октябре. Сейчас она идет полным ходом и завершится непосредственно перед Рождеством. Сырье завод закупил у хозяйств Тартуского, Выруского и Пыльваского уездов. «Из-за того, что перед уборкой урожая прошли дожди, процесс несколько усложнился, но сам по себе урожай в этом году оказался хорошим – нам удалось купить у фермеров столько капусты, сколько мы планировали», – сказал руководитель по закупкам Orkla Eesti Пеэтер Кибе.
Несмотря на то, что консервированную тушеную капусту можно найти в продаже и летом, к концу года традиционно наблюдается резкий всплеск в ее потреблении. «В последнем квартале года мы продаем 85% всего годового объема продукции, но настоящие капустные гонки начинаются в конце ноября, в преддверии первого воскресенья Адвента. Помимо капусты перед Рождеством люди также активно покупают маринованную тыкву и другие традиционные праздничные салаты. Заметно вырастают также продажи соусов», – прокомментировал руководитель завода Põltsamaa Orkla Eesti Индрек Гросстал.
Без сомнений самым любимым продуктом Põltsamaa в Эстонии является тушеная капуста с морковью – рецептура и технология приготовления которой были разработаны в начале 1970-х годов именно на заводе в Пыльтсамаа. С годами рецепт претерпел незначительные изменения, чтобы продукт лучше соответствовал ожиданиям потребителей и требованиям к более устойчивому производственному циклу.
«Если изначально при приготовлении тушеной капусты использовался свиной жир, то в последние лет десять мы готовим ее на рапсовом масле, благодаря чему продукт более экологичен и подходит для вегетарианцев. Последние изменения коснулись содержания сахара и соли, но это относится не только к продукции из капусты, но и к ассортименту Põltsamaa в более широком смысле», – описал Гросстал.
Заготавливать капусту в Пыльтсамаа начали в 1960 году, когда на заводе стали производить мульгикапсад – тушеную капусту с перловой крупой и свининой – по всесоюзному рецепту и с соблюдением универсальной технологии. Нынешний же рецепт Põltsamaa Mulgikapsas был разработан в 2012 году.
Помимо капусты в этом году Põltsamaa также законсервирует 2200 тонн огурцов, 800 тонн тыквы, 280 тонн свеклы, 390 тонн картофеля, 200 тонн моркови и 120 тонн цуккини. Капусты же за сезон на производстве используется в общей сложности 1050 тонн, поскольку помимо тушеной капусты и мульгикапсад она является важным ингредиентом ряда других продуктов Põltsamaa. Всего в консервированных и готовых супах, салатах и заготовках используется 5200 тонн овощей. Основной объем на сегодняшний день уже обработан.