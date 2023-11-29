К СТОЛУ ⟩ В Пыльтсамаа стартовало капустное ралли

Основная работа по производству консервированной капусты началась в октябре. Сейчас она идет полным ходом и завершится непосредственно перед Рождеством. Сырье завод закупил у хозяйств Тартуского, Выруского и Пыльваского уездов. «Из-за того, что перед уборкой урожая прошли дожди, процесс несколько усложнился, но сам по себе урожай в этом году оказался хорошим – нам удалось купить у фермеров столько капусты, сколько мы планировали», – сказал руководитель по закупкам Orkla Eesti Пеэтер Кибе.

Несмотря на то, что консервированную тушеную капусту можно найти в продаже и летом, к концу года традиционно наблюдается резкий всплеск в ее потреблении. «В последнем квартале года мы продаем 85% всего годового объема продукции, но настоящие капустные гонки начинаются в конце ноября, в преддверии первого воскресенья Адвента. Помимо капусты перед Рождеством люди также активно покупают маринованную тыкву и другие традиционные праздничные салаты. Заметно вырастают также продажи соусов», – прокомментировал руководитель завода Põltsamaa Orkla Eesti Индрек Гросстал.

Хуторские овощи: капуста и морковь. Фото иллюстративное. Фото: Margus Ansu

Без сомнений самым любимым продуктом Põltsamaa в Эстонии является тушеная капуста с морковью – рецептура и технология приготовления которой были разработаны в начале 1970-х годов именно на заводе в Пыльтсамаа. С годами рецепт претерпел незначительные изменения, чтобы продукт лучше соответствовал ожиданиям потребителей и требованиям к более устойчивому производственному циклу.

Праздничная тушеная капуста. Фото иллюстративное. Фото: Merrit Kiho