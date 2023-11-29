Молодые звезды французского кино приедут в Эстонию

‍Актера Жюльена де Сен-Жана многие кинокритики считают восходящей французской звездой: помимо роли в фильме «Хватит врать» де Сен-Жан снялся в фильме этого года «Небеса» (Le paradis, реж. Зено Гратон, 2023), который произвел сенсацию на мировых кинофестивалях, а также с успехом был показан на ЛГБТ-кинофестивале Festheart в Тарту и Раквере. Фильм рассказывает о взаимоотношениях двух подростков в тюрьме для несовершеннолетних.

Жюльен де Сен-Жан и его партнер по фильму Жереми Жилле ответят на вопросы аудитории после фильма, модератор - Хайнрих Сепп.

Всего с 30 ноября до 3 декабря 2023 фестиваль Q-Space покажет 12 фильмов: 3 игровых, 2 документальных фильма и 7 короткометражных анимационных фильмов, объединенных в сборник «Квир-сенсации». Большинство фильмов программы демонстрируется в Эстонии впервые: это необычные рисованные истории из разных стран от Хорватии и Аргентины до Швеции, представляющие людей самых разных гендеров, национальностей и возрастов.

На закрытии Q-Space Festival Tallinn будет показана драма известного американского режиссера Айры Сакса «Пассажи». После фильма Айра Сакс пообщается с аудиторией. Модератором дискуссии будет режиссер эстонского гей-фильма «Жар-птица» Пеэтер Ребане.

Однако фестиваль Q-Space - это не только кино: 2 декабря пройдет мастер-класс «Квирность в движении» таллиннского хореографа Рене Кёстера, который откроет возможности для всех - невзирая на танцевальные таланты - лучше понять свою идентичность и принять ее, выражая себя через движение. Регистрация еще открыта, осталось 5 свободных мест.

Некоммерческая организация Q-Space была основана в 2022 году в Эстонии. Организация работает для расширения безопасного пространства для ЛГБТК-сообщества и поддержания дискуссии и принятии в обществе. В мае 2023 года Q-Space получила почетное звание Радужного героя от Эстонской ЛГБТ-ассоциации.