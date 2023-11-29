Печальные цифры: спад эстонской экономики будет самым тяжелым среди стран Балтии

По оценкам ОЭСР, в следующем году ВВП вырастет на 0,6 процента, а к 2025 году - на 2,5 процента. Безработица же останется чуть ниже отметки в 8 процентов. Ожидается, что в следующем году уровень безработицы составит 7,6 процента, а в 2025 году - 7,7 процента.

По данным ОЭСР, Эстонию ожидает в этом году рост цен на 9,2 процента. В следующем году этот показатель составит 3,4 процента, а в 2025 году - 2,4 процента.

Соседи живут лучше

В Литве в этом году ожидается сокращение экономики на 0,4 процента. Но в следующем году экономика вырастет на 1,7 процента, а в 2025 году - на 3,1 процента. Цены в Литве в этом году вырастут на 8,8 процента, но в ближайшие годы темпы роста значительно снизятся: в следующем году цены вырастут всего на 2 процента, а в 2025 году - на 2,1 процента. С другой стороны, в Литве ожидается снижение уровня безработицы. Если в этом году уровень безработицы составил 6,8 процента, то, по данным ОЭСР, в следующем году она снизится до 5,9 процента, а в 2025 году - до 4,6 процента.

По данным ОЭСР, в Латвии ожидается рецессия на 0,1 процента. Но затем начнется экономический рост: 1,9 процента в следующем году и 2,7 процента в 2025 году. Что касается роста цен, то в этом году в Латвии ожидается увеличение на 9,4 процента. В следующем году цены вырастут на 3,1, а в 2025 году - на 3,3 процента. Уровень безработицы останется практически неизменным - 6,5 процента.

ОЭСР также представила общий прогноз для еврозоны: ожидается, что экономика еврозоны вырастет на 0,6 процента в этом году. В следующем году рост составит 0,9 процента, а в 2025 году - 1,5 процента.