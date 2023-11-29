Эксперт: пять ошибок, которые люди допускают при выборе домашнего освещения

В самое темное время года освещение играет важную роль, но бывает, что комнату освещает только одинокий потолочный светильник, который должен выполнять сразу все задачи, но в итоге не выполняет ни одной. Дизайнер интерьера K-rauta рассказывает о распространенных ошибках и делится рекомендациями, которые помогут создать практичное и уютное световое пространство и заставят свет работать на пользу интерьеру.
Классическая ошибка, которая преследует множество людей, заключается в убеждении, будто в помещении можно обойтись единственным источником света.
Один светильник на помещение
Есть же потолочный светильник, так почему читать или работать неудобно, почему нам неуютно, а комната выглядит уныло? Поскольку в наших краях дома темно большую часть времени, в большинстве случаев в помещении сложно обойтись одним светильником.
Осветительных приборов в комнате должно быть по меньшей мере два-три, а в больших помещениях, например, в гостиной, их требуется еще больше. Один из светильников при этом может быть притягивающим взор элементом дизайна, а остальные – быть неприметными. И, вне всякого сомнения, не следует выбирать светильники, которые будут конкурировать в интерьере за внимание, ведь смысл освещения совсем не в этом.
Нет распределения ролей
Зачастую люди покупают светильник просто для того, чтобы он был в помещении и его можно было включить. На самом деле у каждого осветительного прибора в комнате должна быть определенная роль, а роли эти могут быть абсолютно разными. Один светильник может быть элементом дизайна, второй – достаточно хорошо освещать конкретную зону, третий – отвечать за атмосферу тепла и уюта.
Светильник также может привлекать внимание к какому-то элементу дизайна – например, к картине на стене или эффектному комнатному растению в углу. Соответственно выполняемой роли светильник может создать ощущение простора или напротив – отвлечь внимание от мест, которым внимание не требуется. Полезно знать, что уют в помещении создает вовсе не чересчур приглушенное либо напротив интенсивное освещение. Гораздо более выигрышный вариант – высветить какую-то часть помещения, а в некоторых из зон сохранить полумрак.
Слишком интенсивное или недостаточное освещение
При выборе светильников важно руководствоваться не только их внешним видом и функцией. Также обращайте внимание на свойства осветительного прибора. Для дома, например, лучше отдать предпочтение теплому свету, хотя о вкусах, конечно, не спорят.
Теплоту света измеряют в кельвинах: чем меньше число, тем теплее свет. Для жилого помещения подходит свет теплотой до 3000 кельвинов. Теплота света – не единственный аспект, которому нужно уделять внимание, ведь некоторые зоны могут требовать интенсивного освещения или, напротив, приглушенного. Каждому понятно, что в спальне освещение должно быть не таким, как в кухне. Для большинства помещений рекомендуется выбирать свет, обладающий успокаивающим эффектом, но где-то придется кстати бодрящий эффект освещения.
Световой поток измеряется в люменах, которые рассчитывают на квадратный метр. Для спальни рекомендуется выбрать силу света порядка 150 люменов, для гостиной же больше подойдет сила света около 200 люменов, а в кухне сила света на квадратный метр должна быть не менее 200–250 люменов. Важно знать, что чем больше сила света, тем быстрее свет будет утомлять. Освещение – вовсе не тот вопрос, в котором следует на всякий случай потратиться на более мощный вариант.
Безопасность часто остается без внимания
Освещение связано с электричеством, а все электромонтажные работы должны выполняться экспертом, прошедшим соответствующую подготовку. Разумеется, потолочный светильник можно установить и самостоятельно, но перенос проводки, электророзеток и выключателей стоит доверить специалисту.
При выборе светильника также обращайте внимание на то, не будет ли он чему-то мешать – балконной или межкомнатной двери, шторам, двухъярусной кровати. Конечно же, не стоит забывать и о том, что определенные ограничения создают маленькие дети и домашние животные. Особенно это касается светильников, которые планируется установить на небольшой высоте. Для безопасности детей и животных лучшие в таких случаях выбирать заглубленные светильники, которые встраиваются в стену или пол.
Неверный подход к экономии электроэнергии
Здесь мы возвращаемся к самому первому пункту списка. Многие ошибочно полагают, что, ограничившись одним осветительным прибором на помещение, получится сэкономить на электричестве. Бывает еще, что этот единственный светильник остался с тех времен, когда на этапе производства электроприборов внимание экономичности уделяли в последнюю очередь.
В реальности все может оказаться не так банально – если каждый светильник выполняет определенную функцию, а к разработке светового решения подошли с умом, то и расходы на электроэнергию могут оказаться меньше. И, конечно, никогда не будет лишним напомнить, что здоровье – самое ценное наше имущество. Если из-за плохого освещения вы испортите зрение, то решение этой проблемы может оказаться гораздо более сложным и дорогостоящим.