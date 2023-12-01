Борис Тух ⟩ Алиса Коваленко, война и раскаленный солнцем закат

«Я стала частицей их «банды»

– В документальном кино очень многое определяется временем, которое ты проводишь в этой реальности, строишь отношения с героями, мы становимся друзьями. Я три года работала над этим фильмом. В начале мы думали, что будет больше кадров про подготовку к Гималаям, будут сцены с Валентином, но чем больше времени я проводила на Донбассе, тем больше этот фильм стал для меня рассказом о подростках, об их внутреннем мире, я старалась смотреть на мир их глазами. Я погружалась в те моменты, которые становились для них поворотными: первая любовь, первые разочарования, мечты. Они общались со мной на «ты», я уже стала частью их «банды». Для меня это тоже было важно, мне не хотелось быть чужаком в этой реальности. Это все ребята из небогатого класса, из рабочих семей, одна девочка, Вера, вообще сирота, живет в приюте семейного типа.