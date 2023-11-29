В конце недели значительно похолодает

От четырех до девяти градусов тепла, на побережье - один градус тепла. Днем пасмурно с отдельными прояснениями. Местами снег. Ветер северный от одного до шести м/с, на побережье до девяти, на северном побережье утром порывами до 12 м/с. Ожидается от двух до семи градусов мороза.

Ночью в субботу будет облачно. В некоторых местах пройдет небольшой снег. Ветер преимущественно северный от одного до семи м/с. Ожидается от трех до девяти, местами 13 градусов мороза. Днем облачно, местами пройдет небольшой снег. Ветер переменный, от одного до шести м/с. Ожидается от минус одного до минус четырех градусов, на побережье от одного до трех градусов мороза.