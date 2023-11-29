В конце недели значительно похолодает

В ночь на пятницу будет облачно. Ожидается снег, на северном побережье – метель. Северо-восточный и северный ветер от двух до шести м/с на материке, от четырех до девяти метров на островах и побережье, ночью на северном побережье порывы до 15 м/с.
От четырех до девяти градусов тепла, на побережье - один градус тепла. Днем пасмурно с отдельными прояснениями. Местами снег. Ветер северный от одного до шести м/с, на побережье до девяти, на северном побережье утром порывами до 12 м/с. Ожидается от двух до семи градусов мороза.
Ночью в субботу будет облачно. В некоторых местах пройдет небольшой снег. Ветер преимущественно северный от одного до семи м/с. Ожидается от трех до девяти, местами 13 градусов мороза. Днем облачно, местами пройдет небольшой снег. Ветер переменный, от одного до шести м/с. Ожидается от минус одного до минус четырех градусов, на побережье от одного до трех градусов мороза.
Ночью в воскресенье будет облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. Ветер переменный от одного до шести м/с. Температура воздуха - от семи до 14 градусов мороза, местами до минус 18 градусов, на побережье до трех градусов мороза. Днем пасмурно с прояснениями. Местами небольшой снег. Ветер переменный от двух до семи м/с. Будет от шести до 11 градусов мороза, на побережье до минус трех.