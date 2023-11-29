Почти пятая часть призванных отсутствовала на учениях по состоянию здоровья

Если в 2022 году и в масштабных учениях в Siil («Ёж»), и в дополнительном учебном сборе Okas («Шип») приняли участие 66 процентов приглашенных, то в этом году участие и в Kevadtorm («Весенний шторм»), и в Ussisõnad («Заговор от змей») составило 59 процентов.

19 процентов из 11 000 призванных были освобождены от участия в осенних учебных сборах Ussisõnad, половина из них – из-за проблем со здоровьем. Три тысячи приглашенных резервистов просто не явились, но предполагается, что около половины из них также были в слишком плохом состоянии для участия в учебных сборах. Таким образом, исходя из предположений и очень широких оценок, почти пятая часть приглашенных не приехала по состоянию здоровья.