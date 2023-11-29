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Почти пятая часть призванных отсутствовала на учениях по состоянию здоровья

Мейнхард Пулк
, журналист
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По оценкам, пятая часть эстонских резервистов, которые должны были присутствовать на учебных сборах Ussisõnad, страдают от проблем со здоровьем. На фото медицинские учения.
По оценкам, пятая часть эстонских резервистов, которые должны были присутствовать на учебных сборах Ussisõnad, страдают от проблем со здоровьем. На фото медицинские учения. Фото: Eesti Kaitsevägi

Призыв военнослужащих резерва Сил обороны на учения проходит не так гладко, как хотелось бы, учитывая, что рядом находится воинственный сосед.

Если в 2022 году и в масштабных учениях в Siil («Ёж»), и в дополнительном учебном сборе Okas («Шип») приняли участие 66 процентов приглашенных, то в этом году участие и в Kevadtorm («Весенний шторм»), и в Ussisõnad («Заговор от змей») составило 59 процентов.

19 процентов из 11 000 призванных были освобождены от участия в осенних учебных сборах Ussisõnad, половина из них – из-за проблем со здоровьем. Три тысячи приглашенных резервистов просто не явились, но предполагается, что около половины из них также были в слишком плохом состоянии для участия в учебных сборах. Таким образом, исходя из предположений и очень широких оценок, почти пятая часть приглашенных не приехала по состоянию здоровья.

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