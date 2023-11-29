«Мы не обманываем клиентов»: в Maxima ответили на жесткие обвинения со стороны конкурента

«Maxima всегда заранее планирует количество акционных товаров и не занимается обманом клиентов», - прокомментировала руководитель отдела продаж и маркетинга Maxima Eesti Яаника Терасмаа в ответ на статью, опубликованную 28 ноября.
«Для нас важнее всего удовлетворенность клиентов, а этого нельзя достичь с помощью фальшивых кампаний, предлагая товары, которых на самом деле нет в продаже», - сказала Терасмаа.
По словам Терасмаа, кофейные зерна Paulig Mocha продавались по акции в Maxima на прошлой неделе. «Мы сделали скидку на этот продукт и заказали на 500 процентов больше, чем обычно. Кофе по хорошей цене оказался очень популярным среди покупателей», - сказала Терасмаа, добавив, что Maxima ни в коем случае нельзя обвинять в нечестном привлечении покупателей.
«Это не то, чем занимается Maxima. Однако иногда очень сложно точно спланировать количество товаров в рамках кампании, поскольку интерес покупателей к товарам зависит от многих факторов, в том числе от проводимых в других магазинах кампаний», - сказала Терасмаа.
«Однако, как и в любой другой сети, время от времени случается, что поставщик не доставляет рекламную продукцию вовремя. В таких случаях покупатель информируется с помощью удобного письма формата А4 на полке, где должен был находиться товар».
Во-вторых, Терасмаа добавила, что полки с акционным товаром по очень выгодным ценам быстро пустеют и поэтому некоторые покупатели могут не найти нужный им товар. «Однако во время промоакций в магазины каждый день поступает новый товар, и полки пополняются утром и вечером», - сказал он.
28 ноября Rus.Postimees писал о руководителе сети магазинов A1000 Market Тармо Лауринге, который заявил, что магазины дразнят людей фейковыми кампаниями. Он упомянул «немцев» и «магазины литовского происхождения».
«Если в случае одной кампании товары закончатся быстрее, чем ожидалось, это еще будет понятно, но если это происходит систематически, и магазин признает, что их бизнес-модель заключается в организации «коротких кампаний», которые не гарантируют, что товары попадут людям, тогда это осознанное действие», - сказал Лауринг.
«Это свинство, если делается большая рекламная кампания, а на самом деле в каждом магазине есть всего два товара со скидкой и иногда они даже не успевают появиться на прилавках. Настоящая цель таких кампаний - заманить людей в магазин по дешевке и надеяться, что они купят корзину, полную других вещей. А что дальше - спать в палатке и рано утром при минус 15 градусах до открытия стоять у магазина, чтобы получить обещанный товар?» - спросил Лауринг.