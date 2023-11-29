«Мы не обманываем клиентов»: в Maxima ответили на жесткие обвинения со стороны конкурента

«Для нас важнее всего удовлетворенность клиентов, а этого нельзя достичь с помощью фальшивых кампаний, предлагая товары, которых на самом деле нет в продаже», - сказала Терасмаа.

По словам Терасмаа, кофейные зерна Paulig Mocha продавались по акции в Maxima на прошлой неделе. «Мы сделали скидку на этот продукт и заказали на 500 процентов больше, чем обычно. Кофе по хорошей цене оказался очень популярным среди покупателей», - сказала Терасмаа, добавив, что Maxima ни в коем случае нельзя обвинять в нечестном привлечении покупателей.

«Это не то, чем занимается Maxima. Однако иногда очень сложно точно спланировать количество товаров в рамках кампании, поскольку интерес покупателей к товарам зависит от многих факторов, в том числе от проводимых в других магазинах кампаний», - сказала Терасмаа.

«Однако, как и в любой другой сети, время от времени случается, что поставщик не доставляет рекламную продукцию вовремя. В таких случаях покупатель информируется с помощью удобного письма формата А4 на полке, где должен был находиться товар».

Во-вторых, Терасмаа добавила, что полки с акционным товаром по очень выгодным ценам быстро пустеют и поэтому некоторые покупатели могут не найти нужный им товар. «Однако во время промоакций в магазины каждый день поступает новый товар, и полки пополняются утром и вечером», - сказал он.