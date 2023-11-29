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Таллиннский окружной суд отменил решение об экстрадиции криптомиллионеров Турыгина и Потапенко в США

rus.postimees.ee
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Сергей Потапенко и Иван Турыгин, подозреваемые в причастности к криптовалютному мошенничеству и отмыванию денег, в суде.
Сергей Потапенко и Иван Турыгин, подозреваемые в причастности к криптовалютному мошенничеству и отмыванию денег, в суде. Фото: Kollaaž

Таллиннский окружной суд сегодня отменил решения об экстрадиции Ивара Турыгина и Сергея Потапенко в США.

Департамент юстиции США направил Эстонской Республике письменный запрос об экстрадиции граждан Эстонии Ивана Турыгина и Сергея Потапенко в США.

Правительство республики постановлениями от 07.09.2023 приняло решение о выдаче этих лиц Соединенным Штатам Америки на основании § 452(1) Пенитенциарного кодекса и статьи 2 Соглашения о выдаче между Правительством Эстонской Республики и Правительством Соединенных Штатов Америки.

Сегодняшним решением Окружной суд отменил решения Таллиннского административного суда от 18.10.2023 и вынес новые решения, поддерживающие апелляции. Окружной суд отменил распоряжения Правительства Республики.

Окружной суд установил, что Правительство Республики не исследовало и не учло в своем решении существенные факты, которые могли бы повлиять на решение о выдаче лиц.

Решение суда может быть оспорено до 11 декабря

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