Ср, 29.11.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

«Как такое возможно?» Автомобиль разъезжал по городу с не очищенным от снега задним стеклом

rus.postimees.ee
Facebook
Comments
Автомобиль с не очищенным от снега задним стеклом.
Автомобиль с не очищенным от снега задним стеклом. Фото: Фото читателя.

Бдительная читательница Rus.Postimees заметила на дороге автомобиль, заднее стекло которого абсолютно не очищено от снега. Она задалась вопросом, можно ли так ездить и предусмотрено ли за это наказание.

«Сегодня утром ехала из Ласнамяэ на машине на работу. Погодные условия не самые благоприятные, хотя и не такие ужасные, как накануне, но все водители стараются аккуратно ехать друг за другом. Остановилась на светофоре перед перекрестком - и тут подъезжает нечто! Автомобиль, отгадайте какой марки, заднее стекло которого абсолютно не очищено от снега!» - рассказала читательница, приславшая фото.

«Как такое возможно? За такое не штрафуют? И так видимость не очень хорошая из-за снегопада, так человек себе ее еще искусственно ухудшил! Считаю, что такое хамство и безответственность на дороге непозволительны!» - заявила она.

Facebook
Comments

Ключевые слова

Наверх