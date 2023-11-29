«Как такое возможно?» Автомобиль разъезжал по городу с не очищенным от снега задним стеклом

«Сегодня утром ехала из Ласнамяэ на машине на работу. Погодные условия не самые благоприятные, хотя и не такие ужасные, как накануне, но все водители стараются аккуратно ехать друг за другом. Остановилась на светофоре перед перекрестком - и тут подъезжает нечто! Автомобиль, отгадайте какой марки, заднее стекло которого абсолютно не очищено от снега!» - рассказала читательница, приславшая фото.