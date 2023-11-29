Снегопад и метель снова в Эстонии: Департамент транспорта выступил со срочным предупреждением

В среду вечером на юго-востоке страны ночью распространится по всей Эстонии, а поднявшийся северо-восточный ветер принесет с собой метель. Ночью снегопады и метели будут сильнее всего на юге страны, утром также на западе и севере.

По прогнозу, на юго-востоке страны может выпасть до 12 см снега, снегопад в течение четверга продолжится по всей стране.

«Напоминаем водителям, что условия на дорогах вновь станут сложными из-за метели и выпавшего снега. Поэтому перед началом поездки стоит подумать, есть ли в этом необходимость», - сказал заведующий Центром управления движением Департамента транспорта Сийм Вайкмаа.

В случае поездки обязательно следует выделить больше времени, чем обычно, или по возможности отложить поездку. Нужно следить за условиями на дороге и придерживаться соответствующих скорости и стиля вождения. В зимних условиях максимальная разрешенная скорость не является обязательной.

Фирмы по обслуживанию дорог вывели всю технику, но для уборки всех дорог потребуется время, потому что из-за снегопадов и метелей поверхности дорог вскоре вновь будут покрыты снегом. Кроме того, сильный ветер может создать снежные валы, осложняющие движение.

Наряду со сложными условиями на дорогах водителям следует также учитывать присутствие снегоуборочных машин. При движении навстречу машине следует держаться ближе к обочине. Перед тем, как совершить обгон снегоуборочной машины, нужно убедиться в безопасности маневра, и учитывать, что участок дороги перед машины может быть покрыт снегом.