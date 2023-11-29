Российские власти будут требовать у въезжающих в страну расписку о лояльности режиму

Министерство внутренних дел России предлагает ввести понятие «соглашение о лояльности» для иностранцев, въезжающих в страну, сообщает в среду, 29 ноября, ТАСС со ссылкой на законопроект, подготовленный МВД.

Соглашение, по замыслу министерства, предусматривает согласие на соблюдение при въезде в Россию ряда ограничений, в том числе запрет на «дискредитацию государственной политики РФ», на «отрицание традиционных семейных ценностей» и «искажение вклада советского народа в победу над фашизмом».

«Согласие о лояльности - это разрешение государственных органов РФ на въезд иностранного гражданина в РФ, с одной стороны, и согласие иностранного гражданина, выраженное путем въезда в РФ, с соблюдением запретов, установленных в целях защиты национальных интересов РФ, с другой стороны», - цитирует ТАСС проект закона.

Иностранцам хотят запретить «дискредитацию политики РФ»

Кроме того, МВД предлагает запретить иностранцам в России в любых формах «дискредитировать внешнюю и внутреннюю государственную политику РФ», распространять сведения, направленные на «умаление или склонение к отрицанию нравственных и иных ценностей» или «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений».

Министерство также хочет добавить в «соглашение» запрет на «действия, направленные к принятию, изменению, отмене законов», а также «небрежное отношение к окружающей среде, природным ресурсам, материальным и культурным ценностям».