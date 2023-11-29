Во дворах могут появиться временные знаки запрета парковки: в Таллинне начался вывоз снега

На улицах Таллинна работает около 170 единиц снегоуборочной техники, в том числе трактора и снегопогрузчики, а также 50 бригад, вручную очищающих главным образом пешеходные переходы и остановки общественного транспорта. С улиц города уже начали вывозить снег, в большинстве районов работы начнутся в четверг, сообщила пресс-служба горуправы.

«В связи с этим мы призываем к вниманию автовладельцев – на улицах и во дворах могут появиться временные знаки запрета парковки. Просим отнестись к этому с пониманием, поскольку так мы сможем вывезти снег с улиц, обеспечивая безопасность движения и комфортные условия для парковки», - отметил заместитель руководителя Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Тармо Сульг.

Минувшей ночью снег вывозили с ул. Вана-Каламая, площади Балтийского вокзала, ул. Техника и Роху, бульвара Каарли, Пярнуского шоссе, Рахумяэ теэ, ул. Тулика, Коскла, Мяннику теэ, ул. Рохула, Маяка, Рандвере теэ, с Петербургского шоссе и из Старого города. В ночь на четверг запланирован вывоз снега с Нымме теэ, Мустамяэ теэ, Пярнуского шоссе, бульвара Каарли, ул. Луйзе, Эндла, Лийвалайа, Маяка, Петербурского шоссе, Козе теэ, Мяннику теэ, бульвара Вабадузе, ул. Рохула, Техника, Роху, Вана-Каламая, Теллискиви, Палдиского шоссе и ул. Копли.