Латвия пока не планирует закрывать границу с Россией

В ответ на попытки Москвы использовать нелегальных иммигрантов в качестве инструмента гибридной войны Финляндия во вторник, 28 ноября, объявила, что последний пограничный пункт на границе с Россией также будет закрыт и откроется не раньше 13 декабря.

Козловскис подчеркнул, что Финляндия закроет последний пограничный пункт временно. Латвийские органы внутренних дел внимательно следят за дальнейшим развитием ситуации с потоками нелегальной иммиграции.

Министр не стал отрицать, что попытки нелегального въезда в Латвию из Беларуси в последнее время сократились, и, например, во вторник не было ни одного такого случая. Хотя может показаться, что этому способствовала зима, министр напомнил, что в Финляндии погодные условия гораздо суровее, но это не помешало иммигрантам скапливаться на ее границе.

Если ситуация радикально изменится и будет угрожать национальной безопасности, возможно, Латвия полностью закроет свою восточную границу.

«В настоящее время я настроен осторожно оптимистично, но не надо думать, что что-то закончилось», - подчеркнул министр.

В связи с давлением нелегальной иммиграции со стороны Беларуси правительство Латвии приняло решение приостановить работу пограничного перехода Силене в середине сентября.