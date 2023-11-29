Цахкна заявил о готовности Эстонии защищаться от гибридной атаки

Глава МИД Маргус Цахкна в среду на полях встречи глав МИД НАТО в Брюсселе обсудил с главами МИД Северных и Балтийских стран (NB8) гибридную атаку России на финскую границу и заверил, что Эстония готова защитить себя от потенциальной гибридной атаки со стороны России.
«Происходящее на финской границе - это не что иное, как нахальная гибридная атака со стороны России, цель которой - посеять тревогу и нестабильность и попытаться оказать на нас давление, используя при этом в качестве оружия людей, - сказал Цахкна. - Это очередное доказательство, что Россия воюет не только в Украине, но посредством гибридных атак представляет угрозу и для других стран».
Цахкна подчеркнул, что Эстония готова закрыть свою границу с Россией и защищаться от гибридных нападений. Министры Эстонии и других стран выразили солидарность с Финляндией и готовность при необходимости помогать ей.
В среду в Брюсселе также прошло первое заседание Совета НАТО-Украина в формате глав МИД, где союзники обсудили политическую, военную и экономическую поддержку Украины в преддверии зимы, а также процесс вступления Украины в НАТО.
Цахкна отметил твердость Украины в сопротивлении российской агрессии. «Украина - закаленное войной государство, она стала бы ценным союзником в НАТО», - сказал он.
«Я рад, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сегодня представил новый план реформ Украины, - сказал Цахкна. - Реформы помогут укрепить украинское государство».
В Брюсселе также прошла двусторонняя встреча с главой МИД Исландии Бьярни Бенедиктссоном, с которым обсудили варианты дальнейшего сотрудничества по восстановлению Украины аналогично участию Исландии в строительстве Эстонией детского сада в Овруче.