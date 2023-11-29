Цахкна заявил о готовности Эстонии защищаться от гибридной атаки

«Происходящее на финской границе - это не что иное, как нахальная гибридная атака со стороны России, цель которой - посеять тревогу и нестабильность и попытаться оказать на нас давление, используя при этом в качестве оружия людей, - сказал Цахкна. - Это очередное доказательство, что Россия воюет не только в Украине, но посредством гибридных атак представляет угрозу и для других стран».

Цахкна подчеркнул, что Эстония готова закрыть свою границу с Россией и защищаться от гибридных нападений. Министры Эстонии и других стран выразили солидарность с Финляндией и готовность при необходимости помогать ей.

В среду в Брюсселе также прошло первое заседание Совета НАТО-Украина в формате глав МИД, где союзники обсудили политическую, военную и экономическую поддержку Украины в преддверии зимы, а также процесс вступления Украины в НАТО.

Цахкна отметил твердость Украины в сопротивлении российской агрессии. «Украина - закаленное войной государство, она стала бы ценным союзником в НАТО», - сказал он.

«Я рад, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сегодня представил новый план реформ Украины, - сказал Цахкна. - Реформы помогут укрепить украинское государство».