«Новости в 7» за 29 ноября: сортируй или плати — грядет «мусорная» реформа, детали властного переворота в Кохтла-Ярве, почему зоозащитники бьют тревогу и как житель Таллинна стал одним из лучших барменов Европы

Сегодня в выпуске:

- В четыре раза может подорожать вывоз бытовых отходов после реформы, которую планирует Министерство климата. По какой причине тарифы могут столь резко вырасти и что может уберечь семейный бюджет от лишних трат, разбиралась наш корреспондент

- Это важно: лидер партии EKRE Мартин Хельме настаивает на внеочередных выборах и отмене налогов; будьте осторожны - мошенники выдают себя за контролеров датчика дыма; Таллинн готовит план по спасению пожарной команды в Копли

- В Кохтла-Ярве поменялась власть. Кто стал новым мэром и какие претензии предъявили предыдущему, выяснял наш региональный корреспондент

- «Животные - не вещь, их нельзя продавать в магазинах!», «Остановите содержание кур в клетках!» - петиции с такими названиями предлагается пописать жителям Эстонии, неравнодушным к правам братьев наших меньших. Что озаботило защитников животных, разбиралась наша корреспондент

- Это интересно: как популярное в Tik-Tok видео учит обманывать магазины; почему в Эстонии закрываются финские мебельные магазины; загадочная война в водах Средиземного моря

- Таллиннец Владислав Максименко стал одним их лучших барменов Европы. У него есть уже несколько престижных наград и его коктейли пользуются огромной популярностью. «Новости в семь» решили поближе познакомиться с молодым талантом.