Рийсало: сокращение срока выплат родительских зарплат с 18 до 12 месяцев не обсуждалось

Министр социальной защиты Сигне Рийсало (Партия реформ) опровергла разговоры о сокращении выплат родительских зарплат с 18 до 12 месяцев. При этом она не исключила, что социальные выплаты могут быть пересмотрены в ходе ревизии бюджетных расходов на 2025 год, пишет Rus.ERR.
Рийсало категорически отрицает появившиеся в СМИ утверждения, будто правящие партии помышляют о сокращении срока выплаты родительской зарплаты с 18 до 12 месяцев, передает «Актуальная камера».
«Нет, ни в правительстве, ни в нашем министерстве в таком виде этот вопрос никто не обсуждал», - заверила Рийсало.
Накануне премьер-министр Кая Каллас заявила в эфире ERR, что правительство намерено провести ревизию бюджета Министерства социальных дел. На уточняющий вопрос, не обернется ли ревизия и урезанием родительской зарплаты, Каллас однозначно не ответила.