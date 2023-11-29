Рийсало: сокращение срока выплат родительских зарплат с 18 до 12 месяцев не обсуждалось

Министр социальной защиты Сигне Рийсало (Партия реформ) опровергла разговоры о сокращении выплат родительских зарплат с 18 до 12 месяцев. При этом она не исключила, что социальные выплаты могут быть пересмотрены в ходе ревизии бюджетных расходов на 2025 год, пишет Rus.ERR.