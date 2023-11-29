Количество мест ограничено: в Ласнамяэ пройдет волшебный рождественский концерт

«Дорогие жители Ласнамяэ, приглашаем вас на наш душевный рождественский концерт. Для создания теплой атмосферы и предпраздничного настроения в нашем центре культуры выступит Карл Мадис – любимый многими известный музыкант. В связи с тем, что количество мест в зале ограничено, необходимо зарегистрироваться заранее», – сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

В среду, 13 декабря, в 18 часов в центре культуры «Линдакиви» (ул. Яан Коорти, 22) состоится рождественский концерт. Выступит известный музыкант Карл Мадис.

Концерт продлится ориентировочно 1,5 часа и будет бесплатным для всех участников. Количество мест ограничено. Необходимо предварительно зарегистрироваться по телефону 645 7700 или по ссылке.