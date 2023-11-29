«Шинковала капусту и случайно ударила партнера ножом»: 40-летнюю Ирину приговорили к семи годам лишения свободы за убийство

В 10 часов утра 4 февраля в полицию поступило сообщение о том, что в квартире в Кохтла-Ярве находится тело 57-летнего мужчины с ножевым ранением. Прибывшие на место сотрудники полиции задержали 40-летнюю Ирину, которая проживала в той же квартире.

По данным следствия, пьяные партнеры подрались, при этом Ирина нанесла партнеру ножевое ранение. Мужчина получил серьезные травмы, а попытки медиков реанимировать его, к сожалению, не принесли никаких результатов.