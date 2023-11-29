«Интерфакс»: восьмерых сирийцев выдворят из РФ за попытку нелегально попасть в Эстонию

Пр данным пресс-службы Ленинградского областного суда, граждане Сирии незаконно находились в России с просроченными туристическими и гостевыми визами.

«Все они намеревались пересечь границу РФ с Эстонией, чтобы попасть в страны Евросоюза в поисках лучшей жизни. Попытка пересечь границу не удалась, мигранты были остановлены эстонскими пограничниками», - сообщает пресс-служба.

Иностранцы признаны виновными совершении административного правонарушения. Суд назначил им наказание в виде административного штрафа в размере пяти тысяч рублей с административным выдворением из РФ.

Как и куда депортируют сирийских граждан, из сообщения «Интерфакса» неясно.