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«Интерфакс»: восьмерых сирийцев выдворят из РФ за попытку нелегально попасть в Эстонию

Postimees
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Финские пограничники и мигранты с велосипедами идут по пограничному переходу между Финляндией и Россией, в Салле, Лапландия, Финляндия, 21 ноября 2023 года.
Финские пограничники и мигранты с велосипедами идут по пограничному переходу между Финляндией и Россией, в Салле, Лапландия, Финляндия, 21 ноября 2023 года. Фото: Lehtikuva

Кингисеппский городской суд привлек к административной ответственности восьмерых иностранцев, сообщает «Интерфакс».

Пр данным пресс-службы Ленинградского областного суда, граждане Сирии незаконно находились в России с просроченными туристическими и гостевыми визами.

«Все они намеревались пересечь границу РФ с Эстонией, чтобы попасть в страны Евросоюза в поисках лучшей жизни. Попытка пересечь границу не удалась, мигранты были остановлены эстонскими пограничниками», - сообщает пресс-служба.

Иностранцы признаны виновными совершении административного правонарушения. Суд назначил им наказание в виде административного штрафа в размере пяти тысяч рублей с административным выдворением из РФ.

Как и куда депортируют сирийских граждан, из сообщения «Интерфакса» неясно.

28 ноября Финляндия объявила о полном закрытии своих КПП для мигрантов с 30 ноября до 13 декабря.

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