Израильский топ-политик Зеэв Элькин: «Я много лет возглавлял комиссию по сотрудничеству и с Россией, и с Украиной. Тут нет противоречия»

С Зеэвом Элькиным мы говорили не только о Газе и ее перспективах, но и о том, какими теперь будут отношения Израиля с Украиной и Россией.

- Сегодня, когда Израиль ведет в секторе Газа войну с ХАМАС, многих интересует, видит ли правительство страны какой-то внятный план для сектора. Что с ним будет после победы Израиля?

- Сегодня административная структура Палестинской автономии не пользуется авторитетом. Там не проходили выборы с 2005 года. Представьте себе, последние выборы у них были 18 лет назад! Это очень коррумпированная структура, которая не в состоянии сегодня контролировать даже ту часть Палестинской автономии, которая находится в Иудее и Самарии.

Администрация потеряла контроль над некоторыми городами, например, над Дженином, поэтому она не способна взять под контроль ту территорию Газы, которую контролировал ХАМАС. В Газе ситуация гораздо сложнее, чем в том же Дженине. Кроме того, сама структура, на самом деле, не изменит ничего. Не так важно, кто будет контролировать сектор, важно, что там будет происходить.

Мы считаем, что без серьезной реформы системы образования, СМИ, системы мечетей в секторе ничего не изменить. Если там снова будет проповедоваться ненависть, в которой воспитывали детей до сих пор, все останется по-прежнему. Тут надо понимать, что такое сектор Газа.