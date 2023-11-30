Кульбит истории ⟩ Эстония не отличается от Италии по крайней мере в одном…

«Почему это разворот к наследию? Конечно, вы не увидите здесь Микеланджело, Рафаэля и Тициана, это было бы странно. Наша цивилизация уже так стара, что нам скучно влипать в один стиль и двигаться в одном направлении. Искусство занято цитированием. Вы видите, что мы здесь вывесили очень разные по стилю работы, хотя они принадлежат одному художнику», - Фабио обводит рукой зал. - Смотрите, вот Паладино. Это, например, цитата этрусского искусства».

Миммо Паладино. Лукумон (Этрусский царь) и Крещение льва (обе 1983). Фото: Ян Левченко

«В соседнем зале – Сандро Киа», - Фабио приходит в движение и скрывается за углом. «Ну, посмотрите, тут цитата из Фернана Леже, вот тут, где человек пускает ветры! Тут, - палец Фабио упирается в женщину на поле, от которого рябит в глазах, - явный футуризм! А вон там, где даму тошнит, - явный кубизм. Как такое может быть? А так, что они брали все, что им нравилось! Новое уже ни к чему, главное – чтобы было хорошо и остроумно!»

Сандро Киа. Без названия (1983) - картина с элементами кубизма, которую Фабио назвал со всей определенностью. Фото: Ян Левченко

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