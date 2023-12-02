Postimees в Израиле ⟩ Страшная история вернувшихся из плена детей: они столкнулись с таким, чего ни один ребенок не должен пережить

Сейчас по различным свидетельствам других похищенных предполагается, что отец семьи находится в плену у ХАМАСА, но доказательств тому пока нет. Если Ноам и Альма попадали на фото и видео из плена, то их отец - ни разу. «Ноам и Альма вернулись сейчас домой в рамках третьей сделки. Мы это называем «третий заход», - говорит Ярон. - Их мама убита, а об отце не известно ничего, поэтому они будут жить маленькой семьей - с бабушкой, дедушкой и старшим братом Лиамом».

Ноам и Альма, освобождение из плена. Фото: erakogu/частный архив

На фото справа Ноам и Альма. Их сняли на границе сразу после освобождения из плена. Ноам звонит родным, чтобы сообщить, что он и Альма уже в Израиле. Я спрашиваю у Ярона, какое их состояние сейчас, что они говорят, как они себя чувствуют.

«Знаете, мы не стали прыгать на них сразу с расспросами, - рассказывает Ярон. - Я разговаривал с их дедушкой. Он и бабушка - пока единственные, с кем дети общаются».

По словам Ярона Ноаму и Альме нужно время, чтобы прийти в себя, поэтому сейчас они видят только людей, которых они действительно знают и с кем по-настоящему чувствуют себя комфортно, с кем окутаны теплом. Сейчас они еще в больнице, только завтра поедут домой (то есть во вторник, 28 ноября - прим.ред.).