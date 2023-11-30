Инспекция труда: в пользу украинских работников с работодателей взыскали более 300 000 евро

«По сравнению с прошлым годом число трудовых споров с участием украинцев удвоилось. Если в 2022 году было всего 1868 трудовых споров, 70 из которых касались украинских беженцев, то в этом году уже поступило 146 трудовых споров с участием украинцев, – пояснила гендиректор Инспекции труда Кайре Саареп. – Большинство трудовых споров касается невыплаченной зарплаты или других финансовых претензий и компенсаций».