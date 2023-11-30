Неутешительные цифры: экономический спад стал опять набирать обороты

Частное потребление в третьем квартале немного стабилизировалось, поскольку снижение замедлилось до 2,4%. Более всего снизились затраты потребителей на другие товары и услуги, а также одежду и обувь. Кроме того, значительно сократились расходы на обустройство дома и предметы домашнего обихода, алкоголь и табак, а также на отдых и культуру. Выросли лишь затраты на жилье. Впервые после первого квартала 2022 года сократилось конечное потребление правительственного сектора (на 0,6%).

Фото: Департамент статистики

Несмотря на сложные времена инвестирование в экономику продолжается

В годовом сравнении инвестиции в третьем квартале увеличились почти на 10%. Наибольшее влияние оказали инвестиции нефинансовых предприятий в другие здания и сооружения: их доля выросла на 54,5%. В том же классе активов на 17,1% увеличились инвестиции правительственного сектора. Наибольшее отрицательное влияние оказали инвестиции предприятий в машины и оборудование (-8,9%) и транспортные средства (-16,2%).