Ожидания по зарплате изменились: сколько хотят получать жители Эстонии?

По сравнению с весной зарплатные ожидания не изменились, а по сравнению с осенью прошлого года рост медианных зарплатных ожиданий замедлился – тогда они выросли на 300 евро. Рост зарплатных ожиданий также замедлился в годы кризиса здравоохранения, и весной 2022 года показатели ожидаемой зарплаты снова начали расти.

Медианное ожидание по зарплате показывает, что у половины людей ожидания по зарплате выше этого значения, а у другой половины – выше. Для работодателя удовлетворение зарплатных ожиданий в размере 2000 евро означает затраты на рабочую силу в размере более 3400 евро с учетом всех налогов.

За год выросли как нижняя, так и верхняя границы зарплатных ожиданий: 10% работников довольствуются чистой зарплатой в 1250 евро или меньше, а 10% хотят зарабатывать не менее 3500 или даже больше. Год назад эти же показатели составляли 1100 и 3000 евро соответственно. Диапазон, в котором половина сотрудников рассчитывает получать зарплату, за год не изменился и составляет 1500-2500 евро нетто.

Участников опроса также спрашивали об их зарплатных ожиданиях при смене работы, которые за год не изменились. Осенью прошлого года медианные ожидания работников при смене работы составляли уже 2000 евро (медиана) и в этом году остались на том же уровне, что, вероятно, связано с уменьшением количества вакансий на рынке труда.

В то же время нижняя граница желаемой зарплаты при смене работы за год выросла на 200 евро (10%), а верхняя - на 300 евро (90%).

У работников также поинтересовались, насколько велика вероятность того, что они получат желаемую зарплату. Две трети работников не считают это возможным. Однако почти каждый пятый респондент (17%) считает, что он сможет получить желаемую зарплату. Этой осенью разница между ожидаемой и реальной зарплатой составила 500 евро.