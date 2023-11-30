Департамент конкуренции начал надзорное производство в отношении Elering AS

Цель разбирательства - выяснить, осуществлялось ли производство электроэнергии Elering AS на аварийной электростанции Кийза для рынка электроэнергии Финляндии в соответствии с Законом о рынке электроэнергии Эстонии. Это позволяет Elering AS производить электроэнергию на аварийной резервной электростанции Кийза только в случае неожиданного отключения производственной мощности или пропускной способности системы или энергосистемы другой страны, электрически подключенной к системе, или если это необходимо для периодических испытаний аварийной резервной электростанции Кийза. Процедура определит, были ли соблюдены эти правила.