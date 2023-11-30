Департамент конкуренции начал надзорное производство в отношении Elering AS с целью расследования возможного нарушения Закона о рынке электроэнергии.
Цель разбирательства - выяснить, осуществлялось ли производство электроэнергии Elering AS на аварийной электростанции Кийза для рынка электроэнергии Финляндии в соответствии с Законом о рынке электроэнергии Эстонии. Это позволяет Elering AS производить электроэнергию на аварийной резервной электростанции Кийза только в случае неожиданного отключения производственной мощности или пропускной способности системы или энергосистемы другой страны, электрически подключенной к системе, или если это необходимо для периодических испытаний аварийной резервной электростанции Кийза. Процедура определит, были ли соблюдены эти правила.
Департамент конкуренции подчеркивает, что производство не означает ни совершения нарушения, ни его выявления.
Департамент конкуренции осуществляет госнадзор в сферах конкуренции, электроснабжения, природного газа, централизованного теплоснабжения, почты, коммунального водоснабжения и канализации, железной дороги, авиации и портов.