Лига чемпионов ⟩ Реал идет дальше, а черный сезон МЮ продолжается

Группа А

«Бавария» - «Копенгаген» 0:0

«Галатасарай» - «Манчестер Юнайтед» 3:3

В группе А известна только судьба «Баварии», которая в последнем туре встретится с «Манчестер Юнайтед». Исходя из этого будущее «красных дьяволов» весьма сложное: они могут обыграть немецкого гранда, но и тогда им понадобится, чтобы в Дании параллельно сыграли вничью «Копенгаген» и «Галатасарай».

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Группа B

«Арсенал» – «Ланс» 6:0

«Севилья» - PSV 2:3

В группе B дальше идет лондонский «Арсенал». Шансы у ПСВ тоже неплохие, но в последнем туре они принимают англичан, а это значит, что надежды «Ланса» еще не окончательно угасли.

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Группа C

«Реал» - «Наполи» 4:2

«Брага» - «Унион» 1:1

После «Манчестер Сити» «Реал» — единственная команда, которая в этом году выиграла все матчи Лиги чемпионов: на этот раз они одолели «Наполи» и обеспечили победу в подгруппе. Шансы итальянского клуба на выход в плей-офф тоже хорошие: поскольку в последнем туре они принимают «Брагу», все в их руках.

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Группа D

«Бенфика» - «Интер» 3:3

«Реал Сосьедад» – «Зальцбург РБ» 0-0

В группе D все ясно: «Реал Сосьедад» и «Интер» идут вперед, они же в последнем туре и победителя группы. Победитель матча между «Зальцбургом» и «Бенфикой» выйдет в Лигу Европы.