Более половины жителей Эстонии не считают местную налоговую систему справедливой

Исследование готовности платить налоги, проведенное по заказу Налогово-таможенного департамента (НТД), показало, что 64% жителей Эстонии считают свои знания о налоговой системе Эстонии хорошими, что на 4% больше по сравнению с прошлым годом. В то же время 53% респондентов не считают систему справедливой, что на 11% больше, чем в прошлый раз.

«Хотя реальные изменения налоговых ставок произойдут только в новом году, налоговые дебаты в публичном пространстве волнуют людей уже сейчас», – сказала заместитель генерального директора НТД по налогам Райли Роосимаа.

«Несмотря на это, приятно отметить, что 91% жителей Эстонии признают или полностью согласны с тем, что уплата налогов является важной обязанностью для них как граждан и по-прежнему высок уровень доверия людей к работе Налогово-таможенного департамента», - добавила она.

Исследование показало, что 94% жителей, по собственным словам, всегда исправно платят все налоги. 89% людей утверждают, что знают, как и с чего нужно платить налоги (например, с зарплаты, дополнительного дохода и т. п.), а 64% считают свои знания в этом отношении хорошими. Также 66% жителей Эстонии считают вероятным, что если не задекларировать часть своих доходов, то НТД свяжется с ними.