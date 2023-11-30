Более половины жителей Эстонии не считают местную налоговую систему справедливой

Налоговые дебаты расширили знания людей о налоговой системе, но задели чувство справедливости, сообщила в четверг BNS пресс-служба Налогово-таможенного департамента.
Исследование готовности платить налоги, проведенное по заказу Налогово-таможенного департамента (НТД), показало, что 64% жителей Эстонии считают свои знания о налоговой системе Эстонии хорошими, что на 4% больше по сравнению с прошлым годом. В то же время 53% респондентов не считают систему справедливой, что на 11% больше, чем в прошлый раз.
«Хотя реальные изменения налоговых ставок произойдут только в новом году, налоговые дебаты в публичном пространстве волнуют людей уже сейчас», – сказала заместитель генерального директора НТД по налогам Райли Роосимаа.
«Несмотря на это, приятно отметить, что 91% жителей Эстонии признают или полностью согласны с тем, что уплата налогов является важной обязанностью для них как граждан и по-прежнему высок уровень доверия людей к работе Налогово-таможенного департамента», - добавила она.
Исследование показало, что 94% жителей, по собственным словам, всегда исправно платят все налоги. 89% людей утверждают, что знают, как и с чего нужно платить налоги (например, с зарплаты, дополнительного дохода и т. п.), а 64% считают свои знания в этом отношении хорошими. Также 66% жителей Эстонии считают вероятным, что если не задекларировать часть своих доходов, то НТД свяжется с ними.
Однако они несколько более скептически относятся к соблюдению налоговой дисциплины своими согражданами. Лишь 61% жителей Эстонии считают, что большинство людей правильно декларируют и платят свои налоги. Кроме того, существует мнение, что 70% жителей были бы готовы потреблять товары и услуги предприятий, не платящих налоги, если бы это было для них дешевле.
«Как по результатам опроса, так и по откровенным ответам заметно, что за прошедший год люди стали больше задумываться над налоговыми темами и стали более четко формулировать свою точку зрения», – сказала Роосимаа.
Например, больше, чем раньше, поддерживается идея о том, что люди с высоким уровнем доходов, должны нести более высокую налоговую нагрузку, чем до сих пор. 70% считают, что люди, получающие более высокий доход, должны нести более высокую налоговую нагрузку, чем сегодня, поддержка этой идеи выросла на 7% по сравнению с прошлым годом.
Исследование готовности платить налоги проводится по заказу НТД уже шестой год. В этот раз исследование проводило предприятие Kantar Emor и всего было опрошено 1326 жителей.
Цель исследования заключается в выяснении отношения и убеждений жителей Эстонии в возрасте от 15 до 74 лет относительно уплаты налогов, работы НТД, налоговых норм, рисков и наказаний, а также действующей в Эстонии налоговой системы. Исследование позволит оценить развитие, произошедшее за последние годы, по сравнению с результатами исследования готовности жителей платить налоги, проведённого в 2018–2022 годах, и тем самым даст НТД исходные данные для дальнейшего развития в этой области.