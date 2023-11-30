Фото ⟩ Сколько углов у полукруга? Школьная задача сломала родителям мозг

Hmm. Controversial ruling from the múinteoir here on «how many corners does a semi-circle have». pic.twitter.com/KMmaQ5qRSE — Mark Tighe (@MarkLTighe) November 20, 2023

На вопрос «Сколько углов у полукруга?» ребенок ответил, что два. Учитель же не согласился и написал, что углов у полукруга - ноль.

Так начались споры в сети. Пользователи разделились в основном на два лагеря. Одни поддерживали ответ ученика, вторые - учителя.

В аргументации к тому, что учитель прав, пользователи посчитали, что угол - это только пересечение двух прямых линий, а не прямой линии и дуги.

Другие же отметили, что если провести касательную к дуге в месте соприкосновения с прямой, то получится прямой угол. Если бесконечно приближать место пересечения линий, то получится снова угол в 90 градусов.

На YouTube даже появилось видео-«расследование», каков же правильный ответ. Авторы канала пришли к выводу, что угла три: