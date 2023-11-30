Покупатели избегают квартир с высокими расходами на отопление

«Во многих городах коммунальные расходы - и в первую очередь счета за отопление - являются неподъемными: нередки случаи, когда за отопление в трехкомнатной квартире приходится платить более 300 евро в месяц. Если раньше эти квартиры все же можно было продать, то сейчас за них готовы платить так мало, что собственники скорее отказываются от продажи», – сказал Раттасепп.