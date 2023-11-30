Покупатели избегают квартир с высокими расходами на отопление

Люди стали более тщательно считать деньги и избегать жилья с высокими коммунальными расходами, невзирая на невысокую цену такой недвижимости. К такому выводу пришел директор по северному и восточному региону Pindi Kinnisvara Кристен Оливер Раттасепп.
«Во многих городах коммунальные расходы - и в первую очередь счета за отопление - являются неподъемными: нередки случаи, когда за отопление в трехкомнатной квартире приходится платить более 300 евро в месяц. Если раньше эти квартиры все же можно было продать, то сейчас за них готовы платить так мало, что собственники скорее отказываются от продажи», – сказал Раттасепп.
«В нынешнем году под сильнейший удар попала Нарва, где суммы за центральное отопление в зимний сезон практически удвоятся. В течение нескольких лет такие повышения цен наблюдались во многих городах, и когда у людей на счету каждый евро, они просто отказываются платить за отопление воздуха», – отметил Раттасепп.
«Конечно, это не означает, что люди будут жить под открытым небом. Вместо того чтобы приобрести себе квартиру с высокими коммунальными счетами на центральной площади небольшого города, покупатели выбирают небольшой домик на окраине, который не всегда оказывается дороже. Кроме того, там можно самому регулировать свои расходы», – добавил он.