Спортсмен убил невесту и еще троих человек на собственной свадьбе

29-летний Суксук был параспортсменом, он выиграл серебряную медаль на Паралимпийских играх Азии (АСЕАН). Во время свадебного приема в субботу, 25 ноября, Суксук поссорился со своей невестой, 44-летней Канчаной Пачунтуек, и покинул торжество.

Спустя некоторое время он вернулся с оружием и застрелил невесту, ее 62-летнюю мать и 38-летнюю сестру. Все трое погибли, еще два человека были ранены – один позже скончался в больнице.