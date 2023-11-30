Чт, 30.11.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

Спортсмен убил невесту и еще троих человек на собственной свадьбе

rus.postimees.ee
Facebook
Comments
Человек с оружием, иллюстративное фото.
Человек с оружием, иллюстративное фото. Фото: Karen Focht

Тайский пловец Чатуронг Суксук в день свадьбы застрелил свою невесту и еще троих человек, а затем покончил жизнь самоубийством.

29-летний Суксук был параспортсменом, он выиграл серебряную медаль на Паралимпийских играх Азии (АСЕАН). Во время свадебного приема в субботу, 25 ноября, Суксук поссорился со своей невестой, 44-летней Канчаной Пачунтуек, и покинул торжество.

Спустя некоторое время он вернулся с оружием и застрелил невесту, ее 62-летнюю мать и 38-летнюю сестру. Все трое погибли, еще два человека были ранены – один позже скончался в больнице.

Полиция Таиланда сообщила, что Суксук был сильно пьян и мотивы убийства неясны. известно, что Суксук, потерявший правую ногу во время службы в военизированном пехотном подразделении Таиланда, в прошлом году легально покупал оружие и боеприпасы.

Facebook
Comments

Ключевые слова

Наверх