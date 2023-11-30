Лед начал трескаться и нога провалилась под воду: житель дома призрения попал на озере в беду

К счастью, он успел позвонить в Центр тревоги и не провалился полностью под лед. Спасатели использовали плавучий спасательный плот, чтобы доставить пострадавшего на берег.

Спасатели предупреждают, что лед, образовавшийся на водоемах во время похолодания на прошлой неделе, пока небезопасен. С 23 ноября действует запрет на выход на лед на внутренних водных путях. Человек, провалившийся под лед в холодную воду, теряет способность действовать в течение 10 минут, ребенок - еще быстрее. Однако самостоятельно выбраться изо льда может быть сложно или даже невозможно и если человеку, попавшему в беду, не оказать помощь немедленно, он быстро замерзнет и утонет.