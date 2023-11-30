Чт, 30.11.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

Omniva хочет использовать почтовые автомобили для доставки товаров и продуктов на дом

Карл-Роберт Пухм
Facebook
Comments
Руководитель Omniva Март Мяги.
Руководитель Omniva Март Мяги. Фото: Omniva

Чтобы почтовые фургоны Omniva в будущем работали только на электричестве, необходимо увеличить время их эксплуатации. Один из способов сделать это – использовать машины для перевозки товаров и продуктов питания, говорит руководитель Omniva Март Мяги.

Как и любая современная компания, национальное почтовое предприятие Eesti Post (Omniva) все чаще говорит об экологичности и бережливости. К 2030 году она также поставила перед собой грандиозную цель – вдвое сократить свой экологический след. На практике это означает, что через шесть лет парк из 1117 почтовых фургонов Omniva, которые ежегодно преодолевают более 30 миллионов километров в трех балтийских странах, должен перевозить почту и посылки в основном на электричестве.

Но чтобы план удался, национальный почтовый оператор должен сначала решить ключевой вопрос: что делать с более чем тысячей автомобилей вечером, когда почту никто не доставляет. «Наши машины обычно используются по шесть-восемь часов в день. Остальное время они простаивают. Большая проблема заключается в том, как лучше использовать этот ресурс и увеличить полезное время работы автопарка», - говорит Март Мяги о проблемном месте.

Facebook
Comments

Ключевые слова

Наверх