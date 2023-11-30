Omniva хочет использовать почтовые автомобили для доставки товаров и продуктов на дом

Как и любая современная компания, национальное почтовое предприятие Eesti Post (Omniva) все чаще говорит об экологичности и бережливости. К 2030 году она также поставила перед собой грандиозную цель – вдвое сократить свой экологический след. На практике это означает, что через шесть лет парк из 1117 почтовых фургонов Omniva, которые ежегодно преодолевают более 30 миллионов километров в трех балтийских странах, должен перевозить почту и посылки в основном на электричестве.