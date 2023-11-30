Ида-Вирумаа получит 17 миллионов евро на переход к климатической нейтральности

О поддержке можно ходатайствовать на проект, способствующий переходу к климатической нейтральности, тем самым поддерживая повышение привлекательности региона и развитие социального предпринимательства. Общая сумма поддержки из Фонда справедливого перехода ЕС составит 17 миллионов евро.

«Уже с 1920 года сланцевая промышленность была важным работодателем для жителей Ида-Вирумаа, и в этой отрасли люди работали из поколения в поколение. Переход к более экологически чистой экономике и постепенное прекращение сланцевого сектора - это большие перемены для местных жителей», - заявил министр регионального развития и сельского хозяйства Мадис Каллас.