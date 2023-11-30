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Ида-Вирумаа получит 17 миллионов евро на переход к климатической нейтральности

BNS
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VKG.
VKG. Фото: Илья Смирнов

Министерство регионального развития и сельского хозяйства и Центр услуг государственной поддержки (RTK) начинают прием заявок по проектам поддержки перехода Ида-Вирумаа к климатической нейтральности. Общая сумма составила 17 миллионов евро.

О поддержке можно ходатайствовать на проект, способствующий переходу к климатической нейтральности, тем самым поддерживая повышение привлекательности региона и развитие социального предпринимательства. Общая сумма поддержки из Фонда справедливого перехода ЕС составит 17 миллионов евро.

«Уже с 1920 года сланцевая промышленность была важным работодателем для жителей Ида-Вирумаа, и в этой отрасли люди работали из поколения в поколение. Переход к более экологически чистой экономике и постепенное прекращение сланцевого сектора - это большие перемены для местных жителей», - заявил министр регионального развития и сельского хозяйства Мадис Каллас.

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